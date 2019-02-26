Uşak’ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate grup müsabakalarında Salihli Belediyesporlu karateci kızlar damga vurdu.

Salihli Belediyespor Kulübünden oluşan Kız Karate Takımı, 10 takımın yer aldığı grup müsabakalarında 2 altın, 3 bronz madalya ve 1 beşincilik ile Manisa Bölgesini temsilen 36 puanla grup birincisi oldu. Salihlili karateciler elde ettikleri bu başarı ile yarı finalde yarışmaya hak kazandı.

Başarılarından dolayı sporcular ile Antrenör Çilem Gençtürk’ü tebrik edip, canı gönülden kutlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, katılacakları müsabakalarda tüm sporculara başarılar diledi.

İHA