Türkiye Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 50 kişiden oluşan milli takım kafilesini Dubai’de Başkonsolos İlker Kılıç karşıladı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, Karate Milli Takımı’nın son yıllardaki başarılı performansını devam ettireceğine inandığını söyledi.

Sporcuların Kocaeli ve Antalya’da yaptıkları kamplarla şampiyonaya hazırlandığını anlatan Kör, "Kafile çok verimli bir kamp dönemi geçirdi. Dubai’de bunun meyvelerini toplayacağımızı düşünüyorum. Bu süreçte tek üzüntümüz Avrupa şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü Uğur Aktaş’ın sakatlığı oldu. Uğur’a tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve en kısa sürede aramıza dönmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karate Milli Takımı, ilk antrenmanını organizasyona ev sahipliği yapacak Hamdan Spor Salonu’nda gerçekleştirdi.