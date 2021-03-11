Geçtiğimiz yıl 1 Mart'ta Avusturya'nın Salzburg kentindeki Karate 1 Premier League'in ardından karatedeki ilk uluslararası organizasyon İstanbul Yeşilköy'deki bir otelde düzenlenecek. 80'e yakın ülkeden 650 sporcunun tatamiye çıkacağı şampiyona yarın başlayacak. 14 Mart Pazar günü sona erecek organizasyon Dünya Karate Federasyonu'nun (WKF) koronavirüs pandemisi önlemleri altında gerçekleştirilecek. Önemli organizasyon öncesi WKF Hakem Semineri de yapılacak.

DELİHASAN: WKF BİZE GÜVENİYOR

Dünya Karate Federasyonu'nun olimpiyat yılı olan 2021'in ilk organizasyonunu Türkiye'ye verdiğini vurgulayan Esat Delihasan, organizasyona gösterilen ilginin Türkiye'nin ve Türk karatesinin gücünü gösterdiğini söyledi. WKF'nin bir çok aday ülke arasından Türkiye'yi seçtiğini belirten Delihasan, "Hem sportif hem de organizasyon açısında parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Dünya sporunun neredeyse durmuş olduğu böyle bir dönemde aldığımız sorumluluğun bilincindeyiz. Organizasyon öncesinde ve organizasyon boyunca her türlü tedbiri alacağız. Sporcularımız için de önemli bir sınav niteliği taşıyan bu organizasyonda bol madalya kazanmak da bir başka amacımız" diye konuştu.

2019'DA DOKUZ MADALYA

Türkiye'de 2019 yılının Mayıs ayında düzenlenen Karate 1 A Serisi organizasyonuna 101 ülkeden 1813 sporcu katılmış, Türkiye 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile turnuvayı noktalamıştı. (DHA)