Geçtiğimiz aylarda Brooklyn Nets'ten ayrılmak için takas talebinde bulunan Kevin Durant, son kararını verdi. Takımın Genel Menajeri Sean Marks, yıldız basketbolcu ile gerçekleştirdikleri görüşme sonucunda yola devam etme kararı aldıklarını açıkladı.

ESPN'de yer alan habere göre Marks yaptığı açıklamada, "Steve Nash ve ben, dün Los Angeles'ta Kevin Durant ile bir araya geldik. Yolumuza devam etmeye karar verdik. Aklımızda tek bir ortak hedefle basketbola odaklanıyoruz: Brooklyn'e şampiyonluk getirmek için kalıcı bir organizasyon inşa etmek."

Takas talebinde bulundu

Kevin Durant 30 Haziran'da takas talebinde bulunmuş ve takımın yetkililerine bu isteğini sık sık dile getirmişti. Yıldız basketbolcu, geçtiğimiz sezonun başında 4 yıllık 198 milyon dolar değerindeki kontrata imza atmıştı.

Memphis Grizzlies iddiası

Yıldız basketbolcunun ayrılık talebi sonrası Boston Celtics, Philadelphia Sixers, Miami Heat, New Orleans Pelicans ve Toronto Raptors gibi takımların devreye girdiği iddiaları gündeme gelirken The Athletic'te yer alan habere göre Kevin Durant’i isteyen takımlar arasına en son Memphis Grizzlies dahil olmuştu.

NBA 'de daha önce Oklahoma City Thunder ve Golden State Warriors formaları giyen yıldız basketbolcu geçtiğimiz sezon 29.9 sayı, 7.4 ribaund ve 6.4 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

Kariyerinde 2 NBA şampiyonluğu bulunan Kevin Durant, 10 kez All-Star seçilme başarısı gösrterrirken, 1 kez de normal sezon MVP'si ödülünü kazanmıştı.



