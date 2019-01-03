Karar Ekrem Memnun’un

Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, Ege Üniversitesi’nde düzenlenen panelde, Kadın Milli Takımımız’da yaşanan coach değişimine değindi, “Ekrem Hoca, yeniden erkek takımlarında görev almak istediğini belirtti. Biz de bu isteğe saygı duyarak, daha önce milli takımımız ile büyük başarılar yaşayan, bu sezon da Çukurova Basketbol ile önemli işler yapan Ceyhun Yıldızoğlu ile anlaştık. Hem kadın, hem de erkek milli takımlarımızın bu yaz önemli başarılara imza atacağını düşünüyorum. Türk oyuncuların önünü açmak istiyorduk ve bununla ilgili hem yabancı sınırı, hem de Gençler Ligi gibi önemli hamleler yaptık. Ege Üniversitesi’nde Milliyet Gazetesi Basketbol Yazarı Ümit Avcı tarafından yönetilen panelde, Fanatik gazetemiz yazarı Gökhan German, Gökhan Türe ve eski basketbolcu ve antrenör, aynı zamanda Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Timuçin Gencer ile birlikte gençlerin sorularını yanıtlayan Beşok, “Ege Üniversitesi İzmir’de çok önemli bir misyon yüklenebilir. Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak hem üniversitemiz, hem de İzmir için bir şans” diye konuştu.