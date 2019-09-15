"Anadolu’nun çeyrek asırlık er meydanı" Karapürçek Yağlı Güreşleri, 5 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirildi.

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda yaklaşık bin 200 sporcu mücadele etti.

Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Recep Kara ve Hamza Köseoğlu’nun da aralarında bulunduğu önemli pehlivanlar, Karapürçek’te kol bağladı.

Yarı finalde Orhan Okulu ile Nedim Gürel, Fatih Atlı ile Salih Erinç karşılaştı. Orhan Okulu ile Fatih Atlı finale yükselen isimler oldu.

Finalde Fatih Atlı’yı yenen Orhan Okulu, başpehlivanlığı kazandı. Orhan Okulu’ya kemer ve madalyasını, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı takdim etti.

- İşitme engelli güreşçiler er meydanında

Karapürçek Yağlı Güreşleri’nde bir ilk de gerçekleşti. Türkiye’de ilk kez işitme engelli güreşçiler er meydanına çıktı.

Organizasyona katılan 30 işitme engelli sporcu, seyircilerden büyük alkış aldı.