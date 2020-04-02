Karantinadan kaçıran aşk

Futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşadığı aşkla şöhrete kavuşan Rus model Irina Shayk, kızı Lae'nin babası aktör Bradley Cooper'le ilişkisini 10 ay önce bitirmişti. Zor bir ayrılık süreci geçiren Irina, ünlü kadınlarla yaşadığı aşklarla tanınan Vito Schnabel ile birlikte olduğu iddia edildi.

Koronavirüsün en yoğun yaşandığı kentlerden biri olan New York'taki evinde izole yaşam sürdüren Irina, önceki gün ilk kez ünlü playboy görüşmek için dışarı çıktı.