Karantinada spor saati

Ronaldo ile beraberliğinden bir tane çocuğu olan, futbolcunun diğer çocuklarının bakımını da üstlenen 26 yaşındaki Rodriguez, koronavirüs karantinası sırasında spor yaparken çekilen videosunu Instagram sayfasından paylaştı.

Rodriguez büyük bir dikkatle spor yaparken 2 yaşındaki kızı Alana'nın da onu ilgiyle izlediği anların görüntülerini paylaştı.

Bir ara küçük Alana kameranın önünden gülümseyerek geçti. Bu paylaşım, modelin takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Bazı takipçileri paylaşımda küçük kızın annesinden rol çaldığını belirtti.

Bir yandan model olmaya çalışıp bir yandan da lüks bir markanın mağazasında satış elemanlığı yaparken, aşık olduğu ve kendisine aşık ettiği genç adam sayesinde hayatı değişen genç kadın şimdi belki de geçmişte hayal bile etmediği bir hayat yaşıyor.

Georgina Rodriguez, bir zamanlar ünlü bir giyim firmasına ait mağazada satış görevlisi olarak çalışıyordu. Aynı zamanda modeldi. Ama Ronaldo ile tanıştıktan sonra hayatı çok değişti. Rodriguez, gösteri dünyasının en ünlüleri arasındaki yerini çoktan aldı bile.

Ronaldo ile ilişkisinden bir kız çocuğu annesi olan Georgina Rodriguez, artık bazen yalnız başına bazen de nişanlısıyla birlikte önemli spor ve sanat etkinliklerinin kırmızı halısında boy gösteriyor.

Ronaldo ile ilişkisinden bir kız çocuğu dünyaya getiren, ayrıca futbolcunun farklı annelerden dünyaya gelen çocuklarına da bakan Georgina Rodriguez, Ronaldo ile ilk kez Madrid'de kendisinin çalıştığı mağazada karşılaştı.

2016 yılında, Madrid'de ünlü bir moda firmasının mağazasına alışverişe giden Ronaldo, orada Rodriguez ile tanıştı. Genç kadının anlattıklarına göre de çift, birbirlerine ilk görüşte aşık oldu.

Rodriguez, kendisinin satış asistanı olarak çalıştığı mağazada karşılaştıktan bir gün sonra bir başka moda etkinliğinde de karşılaştıklarını anlattı.

Georgina Rodriguez sözlerini şöyle sürdürdü: " Daha sonra iş çevremin dışında başka bir mekanda sohbet ettik. Bu her ikimiz için de ilk görüşte aşktı" diye konuştu.

Küçük bir kasabada doğup büyüyen, garsonluktan tezgahtarlığa birçok iş yapan genç kadın şimdi, belki de bir zamanlar hayalini bile kurmadığı bir hayatı yaşıyor. Yanında hayatının aşkı ve çok sevdiği dört çocukla birlikte.

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, dünyanın en güzel kadınlarından biri olan model sevgilisi Irina Shayk'tan ayrıldığında herkes onun bir sonraki sevgilisini merak ediyordu.

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, dünyanın en güzel kadınlarından biri olan model sevgilisi Irina Shayk'tan ayrıldığında herkes onun bir sonraki sevgilisini merak ediyordu.

Uslanmaz Ronaldo, bazen sevgililerini aldatmaktan bile çekinmeden güzel kadınlarla seri halde flört ediyordu çünkü.

Ama günün birinde ona artık yerleşik ve düzenli bir hayat sürmeyi düşündüren İspanyol güzeliyle tanıştı: Dansçı ve model Georgina Rodriguez.

O güne kadar taşıyıcı anne aracılığıyla bir erkek çocuk sahibi olan Ronaldo, Rodriguez ile birlikteyken üç çocuk sahibi daha oldu.

Rodriguez ile birlikte bir kız çocukları oldu. O bebeğe yakın yaşta ikiz bebekleri dünyaya geldi. Şimdi Ronaldo ve Rodriguez, dört çocuklu ve mutlu bir hayat sürdürüyor.

İspanya'nın 13 bin nüfuslu Jaca adlı küçük bir kasabasında dünyaya gelen Georgina Rodriguez, orada bir süre garson olarak çalıştı. Sonra dil öğrenmek için İngiltere'nin Bristol kentine gitti ve çocuk bakıcılığı yaptı.

Onun ardından ülkesine döndüğünde Madrid'de ünlü bir moda markasının mağazasında tezgahtarlık yaptı.

Dans eğitimi gören Rodriguez, bir yandan da modellik yapıyor. 22 yaşındaki genç kadının Ronaldo'nun dikkatini Madrid'de yine ünlü bir moda mağazasının etkinliğinde çektiği biliniyor. Ondan sonra da ilişkileri kısa sürede gelişti.

Ronaldo geçen yıl sevgilisine evlenme teklif etti ve çift nişanlandı.Ronaldo ile Rodriguez'in iki yıl önce bir kız bebekleri oldu. Ondan önce de taşıyıcı anne yöntemiyle biri kız diğeri erkek ikiz bebekleri dünyaya geldi.Ronaldo'nun 8 yaşında bir de oğlu bulunuyor.



