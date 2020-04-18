Karantinada canı sıkılan Maria Liman art arda üstsüz poz verdi

Dünya Kupası'ndan sonra Londra'ya taşınan Liman, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evinden dışarı çıkmazken sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla yaz günlerine olan özlemini dile getiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda "Koronavirüs bulaşmamış, sevimli bir ev partneri arıyorum. Önümüzdeki 3 ay birlikte izole olmak ve eğlenmek için. Cesur ve yakışıklı bir adam olması tercihim" ifadeleriyle bir anda gündeme oturan Maria Liman, bu kez de üstsüz paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Güzel model yaz aylarında Yunanista'nın gözde tatil beldesi Mikanos'ta çekilmiş olduğu üstsüz paylaşımıyla hayranlarının yüreğini hoplatmayı başardı.

Liman'ın, "Sıcak yazları hatırlıyoruz ve hepimiz rüya görüyoruz! Rüyaların gerçekleştiğini söylüyorlar" notuyla paylaştığı bu pozuna beğeni ve yorum yağdı.

Londra'ya taşındıktan sonra Chelsea maçlarına gitmeye başlayan ve taraftarların gözdesi haline gelen Liman'a, 2018 Dünya Kupası sonrası siyasete girmek teklifi yapılmıştı.