Karantina için özel hazırlık
İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye ’ye döndükten sonra karantinada kalacak Beşiktaşlı futbolcular; Victor Ruiz, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Kevin-Prince Boateng ve Kevin N’Koudou için konaklayacakları yurtların odalarına spor ekipmanları konulduğunu duyurdu.
Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Karantina süreci boyunca Fatih Sultan Mehmet Yurdumuz’da misafir edeceğimiz Beşiktaşlı futbolcular için spor ekipmanları odalarına