Karantina için özel hazırlık

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye ’ye döndükten sonra karantinada kalacak Beşiktaşlı futbolcular; Victor Ruiz, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Kevin-Prince Boateng ve Kevin N’Koudou için konaklayacakları yurtların odalarına spor ekipmanları konulduğunu duyurdu.

07 Mayıs 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Karantina için özel hazırlık

Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Karantina süreci boyunca Fatih Sultan Mehmet Yurdumuz’da misafir edeceğimiz Beşiktaşlı futbolcular için spor ekipmanları odalarına

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