UNICEF tarafından finanse edilen ve Kilis Belediyesi tarafından yürütülen 'Her Çocuk İçin Sosyal Uyum' isimli proje kapsamında 20 ilden 400 sporcunun katılımı gösterdi. 7 Aralık Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen judo turnuvasında Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo antrenörlerinden Ahmet Ömre Türe eşliğinde mücadele eden Karaman ekibi, takım halinde ortaya koyduğu performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Minikler kategorisinde takım halinde turnuvayı 2'nci sırada tamamlayan Karaman ekibi minikler, süper minikler ve yıldızlar kategorilerinde de toplam 12 madalyanın sahibi oldu.

Bireysel kategorilerde elde edilen dereceler ise şöyle oluştu;

Süper Miniklerde Ahmet Hasan Turan ve Ayşenur Keskin birinci, Miniklerde Veli Şimşek, Serdar Arslan, Vahit Eren Eser, Azra Su Adalı birinci, Meryem Mumcu ikinci, Rumeysa Sena Uysal, Hüseyin Peskir üçüncü, yıldızlar kategorisinde ise Feyza Koç ikinci, Nisa Avcı ve Rabia Serçeli üçüncü oldu.

Kilis'te düzenlenen turnuvada takım halinde ve bireysel olarak dereceye giren sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "Kilis'te 20 ilden 400 sporcunun mücadele ettiği turnuvada sporcularımızın ortaya koyduğu performans ve elde ettikleri dereceler bizler için gurur kaynağı oldu. Judoda elde edilen bu güzel dereceler bizlere Karaman'da judo altyapısının sağlam bir şekilde büyümeye devam ettiğinin en güzel göstergesi oldu. İnanıyorum ki altyapıdan yetişerek gelen bu pırıl pırıl çocuklarımız ileride ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Bu başarılarından dolayı sporcularımızı kutluyor, başarısında emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

DHA