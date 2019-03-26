Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından hazırlanan, çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla başlatılan Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 15 Temmuz Konferans Salonu'nda gerçekleşti. 3 gün sürecek projenin ilk gününde Piri Reis İlkokulu, İstiklal Ortaokulu ve Yem Sanayi Ortaokulu'nda eğitim gören 4 ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerine proje koordinatörü sunucu Sibel Yazgantel tarafından eğlenceli aktivitelerle sporun önemi anlatılarak olimpik eğitim verildi.

Projenin yaklaşık 12 yıldır devam ettiğini belirten TMOK Yönetim Kurulu Üyesi ve Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Komisyonu Başkanı Seyit Bilal Porsun, "Proje kapsamında 50'ye yakın şehirde 5 binden fazla okulu ziyaret ederek, 9-11 yaş grubundaki 2 milyonu aşkın öğrenciye ulaştık. Bugün ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün daveti üzerine şirin kentimiz Karaman'a geldik. Akademisyenler, çocuk psikologları, komisyon üyeleri iş birliği ile titiz bir çalışmanın ürünü olan projemiz, profesyonel sunucusu Sibel Yazgan Tel ve sevilen maskotu 'Oli' ile spor kültürünü, Olimpiyat Oyunları'nı ve felsefesini, Fair Play'i, sağlıklı beslenmeyi, çevre duyarlılığını çeşitli videolar, çizgi filmler, küçük yarışmalar, renkli görsellerle interaktif Karamanlı çocuklarımıza anlatmaya çalışacağız. Özellikle öğrencilerimizin 3 gün sürecek programımızı kaçırmamalarını istiyorum çünkü projemiz, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından dünya çapında olimpik değerler eğitimi programı kapsamında yapılan en iyi projeler arasına dahil edildi ve projenin sunumu, akademisyenler, çocuk programcıları ve pedagoglardan oluşan profesyonel bir ekip tarafından hazırlandı" dedi.

Karaman'da spora teşvik eden etkinliklere ara vermeden devam edeceklerini vurgulayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ise "Çocuklarımızı düzenleyeceğimiz etkinlikler ve projelerle spora yönlendirmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın her daim yanında olarak, sağlıklı bir nesil yetişmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Karaman'da 3 gün boyunca devam edecek Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi, 28 Mart Perşembe günü sona erecek.