Karaman FK-Ayvalıkgücü maç sonucu: 2-3

TFF 3. Lig 2. Grup 9. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Ayvalıkgücü’ne 3-2 yenilerek ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Engin Atmaca xx, Umut İncili xx, Recep Gündüz xx,
Karaman FK: Mertcan x, Ali Kemal xx, Akın x, Ahmet Teker xxx, Kadir xxx, Umut x, Abdulsamet xx (Tugay dk.83 ?), Orhan xx, Ensar xx, Samet xx, İlyas xx,
Ayvalıkgücü: Taner xx, Davut xx, Samet Önger xx, Polat xx, Tugay xx, Kemal xxx, Hakan xx (Recep dk.61 x), Hamit xx, Hami xx (Celal dk.73 x), Burak xx (Veysel dk.73 x), Yunus Emre xx (Ertuğrul dk.61 xxx)
Goller: Kadir (dk.14) Ahmet Teker (dk. 40) (Karaman FK), Kemal (dk. 25 pen.), Ertuğrul (dk. 81 ve 90), (Ayvalıkgücü)
Kırmızı kart: Davut (dk.77) (Ayvalıkgücü)
Sarı kartlar: Akın, Kadir, (Karaman FK), Burak, Tugay Yıldırım, (Ayvalıkgücü)