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Karaman FK 0-2 Darıca Gençlerbirliği

Karaman Futbol Kulübü, TFF 3. Lig 2. Grup 19. hafta maçında konuk ettiği Darıca Gençlerbirliği’ne 2-0 mağlup oldu.

22 Ocak 2023, Pazar 22:15 Son Güncelleme:
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Karaman FK 0-2 Darıca Gençlerbirliği

TFF 3. Lig 2. Grup 19. hafta maçında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Darıca Gençlerbirliği’ne 2-0 yenildi.

Stat: Kemal Kaynaş

Hakemler: Talha Öztürk xx, Ali Etlikci xx, Ahmet Ulu xx,

Karaman FK: Onur x, Ali Kemal x, Akın x, Ahmet Teker x, Kadir x (Mert dk. 51 x), Umut x, Abdulsamet x (Selçuk dk.64 x), Ömercan x, Ensar x (Tugay dk. 74 x), Samet x, İlyas x,

Darıca Gençlerbirliği: Ali Alper xx, Özgür xx, Ahmet Özer xx, Recep xx (İhsan dk. 46 x), Emir Miray xxx, Berkay xx (Cevat dk. 74. x), Kadir Mert xx, Ahmet Gökbayrak xxx (Murat dk. 80 ?), Serhat xx (Emre dk. 64 x), Ömer xx (Yusuf dk. 85 ?), Batuhan xx

Goller: Ahmet Gökbayrak (dk.14 pen.), Emir Miray Köksal (dk. 81) (Darıca Gençlerbirliği)

Kırmızı Kart: Samet (dk. 16) (Karaman FK)

Sarı kartlar: Özgür, Ali Alper, İhsan, (Darıca Gençlerbirliği)

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