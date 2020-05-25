Karahindiba olarak bilinen şifalı bitkinin yaprakları yeşil, çiçekleri sarıdır. Papatyaya benzerliğiyle dikkat çeken Karahindiba, sağlığa şifa veriyor. Nisan ve Mayıs aylarında ortaya çıkan Karahindiba, Radika ve Acıgünek Otları olarak da biliniyor.

Karahindiba otu nedir?

Papatyagiller familyasının üyesi olan ve doğada yaygın bir bitki türüdür. Sarı çiçeklere sahip olan Karahindiba, potasyum, A ve C vitaminleri bakımından çok zengindir. Alternatif tıpta şifa maksatlı yüzyıllardır kullanılan Karahindiba, birçok hastalığa karşı set oluşturabiliyor. Stresi yok edebilen Karahindiba, psikolojik rahatsızlıkları olanlarda rahatlatıcı olarak kullanılabiliyor. İştah açma özelliği olan bitki, aynı zamanda sindirim sisteminin daha düzenli şekilde çalışmasına olanak tanıyor.

Karahindiba otunun faydaları nelerdir?

Bitkiler doğada bolca bulunan, insan sağlığına genellikle olumlu etkiler veren alternatif tıp çözümleridir. Yaşanan bilimsel gelişimler, bitkilere yönelik araştırmaları çoğaltmış, hangi amaçla kullanılabileceklerini göstermiştir. Karahindiba Otu çok sayıda iyileştirici etkiye sahiptir.

Karahindiba Otu yatıştırıcı etkilere sahiptir. Bu faydaları sayesinde, stres, yorgunluk ve depresyona karşı etkili olabiliyor.

Sindirim sistemini baştan aşağı düzenleyici etkisi bulunur. Mideyi temizler, bağırsakların daha hızlı şekilde çalışmasına olanak tanır. Bu özelliği sayesinde, metabolizmayı hızlandırır ve iştah açıcı etki yapabilir.

İdrar söktürücü etkisi bulunan Karahindiba Otu, müshil etkisi yaratabilir. Bağırsakların, sağlıklı şekilde hızlanmasını sağlar. Kabızlık benzeri rahatsızlıklar varsa, bunları çözer.

Kalpteki kasların güçlenmesine olanak tanır. Kalbin işlevini sağlıklı şekilde yerine getirmesini sağlayabilir.

Karahindiba Otu, yüzyıllar boyunca stres için kullanılmıştır. Ancak stres rahatsızlığından daha fazla kullanılan bir alanı vardır. Şeker hastalıkları bulunan kişilerin kan şekerlerini düzenleyici etkiye sahiptir. Alternatif tıpta bu alanda etkileri olduğu kabul edilir.

Kanda biriken kötü yağları temizler, kanın daha işlevsel şekilde damarlarda akmasını sağlar. Kötü kolesterolün önüne geçebilir.

Sedef, egzama ve sivilce rahatsızlıklarında kullanılabilir. Anti-bakteriyel özelliğinden dolayı bu konularda iyileştirici etkilere sahiptir.

Karahindiba antioksidan etkilere de sahiptir. Bu nedenle kanser gibi ağır rahatsızlıklarda kullanılabilir.

Gut ve sarılık hastalıklarının etkilerini azaltmada yardımcı görev görür.

Karahindiba Otunun birçok faydası daha bulunur. Faydalarından yararlanabilmek için dozajının iyi ayarlanması ve düzenli olarak tüketilmesi gerekiyor.

Karahindiba otu ne işe yarar?

Karahindiba Otu hakkında en çok merak edilen konuların başında, bitkinin ne işe yaradığı ile ilgilidir. Pek çok kişi Karahindiba Otunun ne amaçlarla kullanılabileceğini bilmek ister. Bizde bunu açıklamaya çalışalım.

Kan dolaşımını hızlandırıyor

Karahindiba Otunun en önemli faydalarından birisi, kan akışını sağlıklı şekilde hızlandırma etkisinin olmasıdır. Kanın damarlarda daha kolay bir şekilde dolaşımına katkı sağlar. Dolaşım problemlerinin önüne geçici etkisi bulunur.

Zayıflamaya yardımcı oluyor

Kilo alma nedenlerinden birisi de vücutta su tutulmasının artmasıdır. Karahindiba Otu vücutta su tutulmasının önüne geçerek, zayıflamaya yardımcı oluyor.

Karahindiba otu ne için kullanılır?

Karahindiba Otu kullanım alanları oldukça geniştir. Birçok kullanım alanının bulunduğu bitki, önemli faydalarıyla dikkat çekebiliyor. Karahindiba Otu ne için kullanılır sorusu merak edilenler arasında bulunuyor.

Ağrı azaltmak için kullanılıyor

Karahindiba Otu vücut üzerinde genel ağrı kesici etkiye sahiptir. Ağrıların azalmasına yardımcı olarak, ağrı kaynaklı stres ve yorgunluğun önüne geçebiliyor. Halsizlik yaşanmasını engelliyor.

Psikolojik hastalıklarda kullanılabiliyor

Alternatif tıpta geçmişten bugüne Karahindiba Otu psikolojik rahatsızlıklar için kullanılmıştır. Bu amaçla halen kullanılmaya devam edilen Karahindiba Otu üzerinden bilimsel çalışmaların yapıldığını söylemek gerekiyor.

Karahindiba otu nasıl tüketilir?

Karahindiba Otunun yaprakları hem yemeklerin içerisine konularak tüketilebilir, hem de kurutulduktan sonra çay veya kahve şeklinde tüketilebiliyor. Genellikle yumurtaların içerisinde, salatalarda ve tavuk yemeklerinde tercih ediliyor. Çay olarak kullanımı ise kurutulan yaprakların demlenmesiyle oluyor. İlk olarak Karahindiba Otunu daha önce kaynamış sıcak suyun içerisinde, tüketeceğini ölçülerde koyun. 7-10 dakika arasında demlenmesini bekleyin. Hazır hale geldiğinde, 1-2 bardak tüketin. Aşırı tüketmemeye dikkat etmelisiniz.