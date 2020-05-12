Karahindiba bitkisi sıcak mevsimlerde yetişmek ile beraber soğuğa karşı da dayanıklıdır. Özellikle yüksek besleyici bir değere sahip olduğu bilinir. Başta potasyum değeri ile beraber ayrıca A ve C vitaminlerinin yanı sıra nikotinik asit ve kalsiyum yönünden de önemli bir mineral zenginliği bulunmaktadır. Retinol, torexacin, levulin ve inülin gibi bileşiklere de sahip olduğunu söylemek mümkün. Böylece pek çok farklı şekilde kullanım ile beraber Karahindiba sağlıklı biçimde tüketilebilir.

Karahindiba faydaları nelerdir?

Karahindiba bitkisi içerdiği mineral zenginlik ile beraber sayısız fayda sunmaktadır. Özellikle düzenli ve dengeli şekilde tüketildiği zaman, insan sağlığını koruyucu bir etki yaratır. Üstelik pek çok hastalık karşısında geleneksel tıp için büyük bir öneme sahiptir. İştah uyarıcı ile beraber antiromatizmal özelliklere sahip olduğunu söylemek mümkün. Son dönemlerde yapılan laboratuar çalışmaları bazı bakterilerin öldürdüğünü de göstermiştir. Kanser hücreleri üzerinde yapılan çalışmalar olduğunu söylemek mümkün. Bu doğrultuda belli başlı bazı hastalıklara ve yaşamsal durumlara karşı faydalı olduğu dile getirilebilir.

- Diyabet yani şeker hastalığını tedavi etmek amaçlı,

- Anne sütünü arttırmak,

- Sarılık hastalığına karşı,

- Karaciğer hastalıklarına karşı,

- İdrar çıkışını artırmak amaçlı,

- Potasyum ve vitamin ile beraber kalsiyum desteği,

- Kemik sağlığını güçlendirmek,

- Daha genç bir cilde kavuşmak için

Bu gibi daha pek çok farklı faydası ile beraber değişik kullanım yöntemleri üzerinden karahindiba değerlendirilebilir. Tabii her ne kadar bu hastalıklara iyi geldiği bilinse bile, tıbbi açıdan insanlar üzerindeki etkisi doğrulanmamıştır. Zengin mineral yapısı ile doğal bir bitki kaynağı olduğu için ise, bir yeşillik olarak mutlaka farklı kullanım şekilleri ile beraber tüketmek önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

Karahindiba nasıl tüketilir ve kullanılırsa kanser için yararlı olur?

Her ne kadar birçok farklı çalışma söz konusu olsa bile, günümüzde karahindibanın kanser için doğrudan bir etkisi olduğuna dair bir kanıt yoktur. Ancak gerçekleştirilen laboratuvar çalışmaları anti-kanser özelliklere sahip olduğunu gösteriyor. Günümüzde hala devam eden klinik çalışmalar bu konuda kesin bir sonuç vermiş değil. Fakat kanser hücrelerine karşı savaştığı ve özellikle bazı bakteri ile beraber pek çok zararlıyı yok ettiği biliniyor. Diğer taraftan ilaç etkileşimi konusunda da kanser açısından bir adım öne çıktığını söylemek mümkün.

Kanser açısından doğrudan henüz klinik çalışmalar insan üzerinde bir etki oluşturmamış durumda. Yani bu konuda kesin bir kanıt bulunmuyor. Ancak laboratuvarda yapılan çalışmalar ve teknik deneyler ile beraber, anti-kanser etkisine sahip olduğu bilinmektedir. Bu sebepten dolayı farklı kullanım yöntemleri ile beraber karahindiba, gündelik yaşamda sağlıklı şekilde tüketilebilir. Ancak mutlaka dengeli şekilde alınmalı ve fazla tüketilmemelidir.

Kullanım noktasında ise Karahindiba değişik seçenekler üzerinden ele alınabilmektedir. Özellikle değişik salatalarda tatlandırmak amaçlı diğer yeşillikler ile beraber karıştırılabilir. Günümüzde ülkenin pek çok farklı yerinde Karahindiba bu şekilde değerlendirilir. Böylece tamamen doğal biçimde sağlıklı tüketim imkânını elde etmek mümkündür.

Ancak tıbbi amaçla ya da konsantre biçimde kullanılmaması büyük bir öneme sahiptir. Henüz kanıtlanmamış bir durum olarak bu tür durumlar adına değerlendirmemek gerekir. Bu doğrultuda belli başlı bazı seçenekler ile beraber gündelik yaşamda Karahindiba tüketmek mümkün.

- Özellikle yaprakları salatalara katılarak tüketilebilir.

- Kökü henüz yaşken doğranıp salatalarda kullanılabilir.

- Bazı ülkelerde kökü öğütülmek suretiyle acı kahve olarak da değerlendirilmektedir.

Bu şekilde tamamen doğal bir yapı altında özellikle salatalarda keyifli tüketebilirsiniz. Özellikle antioksidan özelliği ve vitamin ile mineral zenginliği üzerinden insan sağlığını koruyucu bir etki oluşturduğunu söylemek mümkün. Diğer taraftan yaprak ile beraber kökü ve çiçekleri geleneksel tıp üzerinden ele alınarak kullanılabilmektedir. Böylece iştah açıcı bir etki yaratmak ile beraber, bağırsakları rahatlatmak ve süt üretimini artırma noktasında da bir adım öne çıkmaktadır.