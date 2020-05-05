Karahan Yasir Subaşı: Küme düşürülme olmaması daha mantıklı olur

Kayserisporlu Karahan Yasir Subaşı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Radyospor'da Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Yasir'in açıklamaları şu şekilde:

"Çok şükür iyiyiz. Her şey yolunda. Sosya mesafeye dikkat ediyoruz ve evdeyiz. Zamanımızı evde geçiriyoruz. Kulübümüzün verdiği antrenman programını elimizden geldiğince uyguluyoruz. Biz korona başlar başlamaz test yaptık. Bizde sadece bir personelimiz bu hastalığa yakalndı. O personelimizde şu anda iyi. Bu hastalık daha çok İstanbul'da gözüküyor. Biz yarın tekrardan tes olacağız. O testlerin sonucuna göre grup çalışmalarına başlayacağız. Yarın sabah saatinde test olacağız."

Alınan karara uyacağız!

Liglerin durumuyla ilgili konuşan Yasir şunları söyledi:

"Burada yorum bana düşmez ancak çok dikkat etmeliyiz. Bu virüsün bir aşısı ve ilacı yok. Tedbirlere uymazsak tekrardan yükselebilir. Sadece futbolcular için söylemiyorum. Sokaklar yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başladı. Burada çok tedbirkli olmalıyız. yetkililerin uyarılarına uymalıyız ve mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalıyız. Futbolla alakalı yetkililer karar alacaktır. Biz bu karara uyacağız ve elimizden ne geliyorsa yapacağız. Hazırlık kampını iyi geçirip lige hazır girmek istiyoruz."

TFF ligleri oynatacak!

Tescil edilen ligleri örnek gösteren Yasir Subaşı konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bazı ülkelerde ligler bitirildi. Ben bu liglerin oynanacağını düşünüyorum. Benim kişisel fikrim bana kalsın. Bu durumla alakalı yorum yapmam doğru olmaz ancak bence TFF ligleri oynatacak. Şu anda çok ekstra bir durum yaşıyoruz. Bu durum bizi psikolojik olarak düşürdü. Futbolcular bu duruma nasıl reaksyon verecek. Küme düşürülme olmaması daha mantıklı olur."

Kulübümüz bize hiç zorluk yaşatmadı!

Ekonomik zorluklara da değinen Yasir kulübüne teşekkür etti:

"Şu ana kadar maaş indirimiyle alakalı konuşmadık. Biz şanslı bir kulüpteyiz. Kulübümüz bize bir zorluk yaşatmadı. Kulüp bir teklifler gelirse oturur konuşuruz. Yönetimimiz bizi zor durumda bırakmıyor. Ödemelerimizi alıyoruz. Bu virüsten dolayı bütün sektörler zarara uğradı. Kulüp ilerleyen günlerde böyle bir taleple gelebilir."