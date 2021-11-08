Galatasaray ile berabere kalan Karagümrük, iç sahadaki yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. İstanbul ekibi, kulüp tarihinin en uzun serisini de egale etti. Bu sezon iç sahada 6 karşılaşmaya çıkan Karagümrük, 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu süre içerisinde 12 kez rakip fileleri havalandıran Kırmızı- Siyahlılar, kalesinde ise 5 gol gördü. Karagümrük'ü sırtlayan ve başarılı işlere imza atan genç teknik direktör Francesco Farioli’nin, lisansı olmadığından dolayı mücadelenin sonunda Karagümrük teknik sorumlusu Atılay Canel konuştu.

'Mecbur kaldık'

Atılay Canel, "1 puan için, galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz. Yüzde 100 bir gol pozisyonumuz vardı, oyuncunun ayağı kayınca kaçırdık. İlk yarı oyunun hakimi bana göre bizdik. Oyuncularımızın performansından memnunuz, iyi bir rakibe karşı oynadılar. Benatia, sakatlık nedeniyle çıktı. Onu da değiştirmek mecburiyetinde kaldık. İnşallah Milli ara bize iyi gelecek ve daha iyi şekilde devam edeceğiz. Bu uzun maratonda hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek. Sahamızda oynamasaydık bunun iki katı seyirci gelirdi. Kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.