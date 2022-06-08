Fatih Karagümrük'te gösterdiği performansla adından söz ettiren Volkan Demirel flaş bir kararla görevden alınmıştı. Fatih Karagümrük kulübünden yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Sn. Volkan Demirel’e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinin daha büyük başarılarla dolu olmasını dileriz." ifadelerine yer verilmişti.

Ayrılık sonrası Volkan Demirel sosyal medya hesabından "Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibari ile Başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum." sözlerini kullanmıştı.

Fatih Karagümrük'ten ayrılan teknik direktör Volkan Demirel, Haber Global kanalında yayınlanan Kontra programına konuk oldu.

Volkan Demirel'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

"Fatih Karagümrük benim ilk göz ağrım ve çok benimsediğim bir yerdi. Çok da güzel ilişkiler kurduk ancak ancak hedeflerin uyuşmaması doğrultusunda nasıl birleştiysek öyle de ayrıldık. Karagümrük'te ilk 4 hedefim vardı ancak bunu oyunculara son 1 ay kala hissettirdim. Onları baskı altına almak istemedim. Fenerbahçe maçında galip gelebilseydik bu hedefe ulaşabilirdik. ısa vade, orta vade ve uzun vade doğrultusunda 3 tane hedefim var. Benim için Karagümrük her anlamda doğru bir yerde. İkinci adımımın ne olacağını zaman gösterecek. Hiçbir zaman laf olsun diye bir takımın başına geçmeyeceğim."

"BAZI İSTEKLERİMİN KARŞILANAMAYACAĞINI GÖRDÜM"

"Karagümrük'te önümüzdeki sezon için 3-4-5 gibi sıralarda yer almayı hedefliyordum. Geçtiğimiz günlerde Süleyman Hurma'nın söylediği gibi bazı isteklerimin karşılanamayabileceğini gördüm. Hak veriyorum, döviz kurunun geldiği nokta ortada. Belki 3-4 sene çalışmayacağı ancak hep doğru yere gitmek için uğraşacağım. Belki kimse bilmez ben Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yaparken 3-4 tane kulübün altyapı tesislerini, A takım idmanlarını izleyip notlar aldım."

"FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMAK İSTİYORUM"

"Ben Fenerbahçeliyim. 20 yılım orada geçti. Orta vadedeki hedefim Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmak. Ancak uzun vadede gerçekten kendimi Avrupa futbolunun önde gelen takımlarından birinde görev yapmaya hazırlıyorum."

"FİZİKSEL OLARAK İYİ OLMAYAN BİR TAKIM VARDI"

"Şu anda kariyerim planladığım gibi gidiyor. Daha giriş kapısındayız. Ekibimden de çok memnunum, Karagümrük'ün başına geçtiğimizde fiziksel anlamda bizim istediğimiz durumda olmayan bir takım vardı ve biz ekibimle beraber çok iyi bir düzene soktuk. Bizim giriş kapımız açıldı. O kapıdan iyi bir giriş yaptığımızı düşünüyorum. Türk futboluna hem genç yetenekli oyuncular kazandırmak istiyoruz. Ancak dediğim gibi henüz daha giriş kapısındayız."

"EMRE MOR'U YANLIŞ LANSE ETMİŞLER"

"Ben oyunculara genç, yaşlı diye bakmıyorum. Lucas Biglia, 36 yaşında ama sahanın en verimli oyuncusu. 18 yaşında Samed, taktiksel disiplinden hiç kopmayan bir oyuncu. Mesela Emre Mor'u çok yanlış lanse etmişler. Emre'yi hep agresif olarak tanımlıyorlar ancak onun derdi sadece kendisiyle. Neler yapabileceğini bildiği için yapamadığında kendine kızıyor. Emre'nin sıkıntısı kendisiyle alakalı. Takımın başına ilk geçtiğimde birkaç oyuncuyla bireysel toplantı yaptım. Bunlardan birisi de Emre Mor'du. Ona dedim ki; 'Benim hedeflerim var ve bu hedeflerimi gerçekleştirirken yanımda seni de götürmek istiyorum.' Öyle dediğim zaman gözleri açıldı Emre'nin."

"TÜRKİYE'NİN EN YETENEKLİSİ"

"Emre'ye birçok taktiksel detay sunduk ve o da bizim isteklerimizi hem defansif hem de ofansif anlamda karşıladı. Şu anda Türkiye'nin en yetenekli kenar oyuncusu olduğunu düşünüyorum."

"TEKNİK DİREKTÖR LİDER OLMALI"

"Bence bir teknik direktör lider olmalı. Bir insanda lider özellikler her zaman saygı görmüştür. Göreve ilk geldiğimde takım ilişkilerine önem vereceğimi söylemiştim ama bu yanlış anlaşıldı. Sanki analiz yapmayacakmışız gibi. Ayrıldıktan sonra bütün oyuncularımla tek tek görüştüm. Demek ki o bağı kurabilmişiz."

"ZICO LİDERLİĞİNİ HİSSETTİRİRDİ"

"Biz bunu zaman zaman Fenerbahçe'de yaşadık. Bazı hocalar kendini öyle bir ifade ediyordu ki, sahaya çıktığımızda kulübedeki adam için mücadele ediyorduk. Mesela buna en büyük örnek olarak Arthur Zico'yu söyleyebilirim. Zico bize babalığını, liderliğini hissettirdi. Bir futbolcum bana gelip ailesi ile alakalı problemlerini anlatıyorsa ben o işi bitirmişim demektir zaten. Bunu Karagümrük'te de yaşadık."