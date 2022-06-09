Fatih Karagümrük ile olan sözleşmesi sona eren ve ismi birçok Süper Lig ekibi ile anılan Lucas Biglia, Başakşehir yolunda. 36 yaşındaki orta saha, kişisel sosyal medya hesabından Turuncu Lacivertli takımı takibe aldı ve transfer iddialarını güçlendirdi.

Tolga Ciğerci ile yolları ayırmayı planlayan Başakşehir'in kısa süre içerisinde Biglia transferini açıklaması bekleniyor. Eylül 2020'de Milan'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Karagümrük'e gelen ve takım kaptanı olan yıldız orta saha, geçirdiği 2 sezonda 72 maça çıktı, 5 gol, 7 asistle skor katkısı verdi.







