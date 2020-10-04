Karagümrük'ten acı fren!
36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yapan Fatih Karagümrük ilk 3 maçında 7 puan toplamıştı. Kırmızı-Siyahlılar 2-0 geriye düştüğü Fenerbahçe deplasmanında puana çok yaklaşsa da Sabo 87'de penaltıyı kaçırınca ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.
Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük sezona bomba gibi başlamıştı. İlk hafta Yeni Malatya karşısında 3-0'lık net bir galibiyet alan Kırmızı-Siyahlılar ardından Gaziantep FK deplasmanından beraberlikle dönmüştü. Öne geçip geriye düştüğü karşılaşmada 1 puanı 90+5'te kurtaran İstanbul ekibi geçen hafta ise şampiyon Başakşehir'i 2-0'lık net bir skorla devirmişti. Bu galibiyetle 36 yıl sonra Süper Lig'e dönen Fatih Karagümrük tarihinde ilk kez liderlik koltuğuna oturmuştu.
Zirveden de oldu
Fenerbahçe deplasmanına namağlup çıkan Kırmızı-Siyahlılar 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada oyunu bırakmadı. 78'de Erik Sabo penaltı golüyle umutlandırdı İstanbul ekibini. 87'de yine penaltı için topun başına geçen Sabo bu kez kaleci Altay Bayındır'ı geçemedi. Sahadan 2-1 yenik ayrılan Karagümrük ilk yenilgisini alırken zirveyi de Fenerbahçe'ye kaptırdı.