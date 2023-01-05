Karagümrük’te Pirlo’nun yeni jokeri Levent Mercan

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, ligde son iki haftada aldığı flaş galibiyetlerle dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor ’u sahasında 4-1 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, dün ise Yukatel Kayserispor deplasmanında 4-2’lik skorla galip geldi.





Son 2 haftada aldığı 6 puanla maç fazlasıyla ligde 10’uncu sıraya kadar yükselen İstanbul ekibinde Levent Mercan yükselen form grafiği ile dikkatleri üzerine çekti. Dünya Kupası nedeniyle verilen aradaki kamp sürecinde hem antrenmanlarda hem de hazırlık maçlarında istekli ve başarılı bir performans gösteren Mercan, teknik direktör Andrea Pirlo’nun ilk 11’deki vazgeçilmez isimleri arasına girmeyi başardı.

YÜKSELEN PERFORMANSINI ŞIK BİR GOLLE SÜSLEDİ

Dünya Kupası arasının sona ermesiyle birlikte Fatih Karagümrük’ün oynadığı 4 resmi maçta da sahaya ilk 11’de çıkan 22 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmaların 3 tanesinde sahada 90 dakika kaldı. Türkiye Kupası’nda Uşak Spor ile oynanan maçta orta sahada görev alan genç futbolcu, ligdeki Adana Demirspor, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında ise sol bekte oynadı. Mercan, dün oynanan Kayserispor karşılaşmasında henüz 1’inci dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirerek galibiyette büyük pay sahibi oldu.(DHA)