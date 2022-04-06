Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında çıktığı 18 maçta 11 gol atarak gol krallığının bir numaralı adayı haline gelen ve Fenerbahçe 'nin listesine giren Aleksandar Pesic, ligin ikinci yarısına umduğu gibi başlayamadı.

Sezon bazı Maccabi Tel Aviv'den bedelsiz bir şekilde Fatih Karagümrük'e gelen Pesic, Fenerbahçe iddialarının olduğu günlerde sakatlandı ve ligde 6 maç kaçırdı. 12 Mart'taki Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sahalara geri dönen golcü futbolcu, o maçla birlikte, Yukatel Kayserispor ve Galatasaray mücadelelerini de boş geçti. Hatta Galatasaray karşısında bir penaltı atışından yararlanamayan Sırp futbolcunun, formsuz ve isteksiz görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Aleksandar Pesic, ligde son golünü 15 Ocak'ta Çaykur Rizespor ağlarına bıraktı.





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"Bırakın F.Bahçe'ye gideyim" dedi, Volkan Demirel veto etti

Devre arasında Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden gelen transfer teklifini reddeden Pesic, Hull City'e gitmeyeceğini; ailesiyle birlikte İstanbul'da kalacağını resmen açıklamıştı.

Akşam'da yer alan habere göre; sonrasında yıldız futbolcunun Fenerbahçe'den teklif gelmesinin ardından sarı-lacivertli formayı giyebilmek için rest çektiği, Fatih Karagümrüklü yöneticilerle görüşen Sırp forvetin "Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim." dediği öne sürülmüştü. Pesic, Volkan Demirel'in transferi veto etmesi sonrası Fatih Karagümrük'te kalmıştı.

Ali Koç'tan Süleyman Hurma'yı ikna turu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'yı ikna etmek için bir paranın yanı sıra Sinan Gümüş ile Max Meyer'i önerdiği konuşulurken, sarı-lacivertli yönetimin, 3.5 milyon euroluk bonservis bedeli nedeniyle görüşmeleri askıya aldığı iddia edilmişti.

İlerleyen günlerde VavaCars Fath Karagümrük, resmi bir açıklama yayınlayarak, Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirterek, "Profesyonel futbolcumuz Aleksandar Pesic ile ilgili basında ve sosyal medyada yapılan transfer söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır. Görülen lüzum üzerine açıklıyoruz ki; oyuncumuz Aleksandar Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur." denildi.

Teknik direktör Volkan Demirel'in takımda kalmasını sağladığı yıldız futbolcunun bu durumu, teknik direktörlüğe yeni adımını atan kendisi için de bir sınav niteliği taşıyor. Futbolculuk kariyerinde takım arkadaşları ve taraftarları ateşleme konusunda oldukça mahir bir görüntü çizen genç çalıştırıcının Pesic konusunda nasıl bir adım atacağı önümüzdeki günler gösterecek.

Karagümrük'te 24 maçta 12 gol, 2 asistlik bir performans çizen Pesic'in piyasa değeri 3 milyon euro civarında. Sırp futbolcu, gol krallığı yarışında beşinciliğe geriledi.

Ajansspor







