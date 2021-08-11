Fatih Karagümrük'te flaş gelişme... Kırmızı- Siyahlılar geçen sezon 11 gol, 9 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncusu Alassane Ndao'yu, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye satmıştı. Bu transferden 3 milyon Euro kasasına koyacak olan İstanbul temsilcisi, Türkiye-Suudi Arabistan ticaret anlaşması aktif olmadığı için 24 yaşındaki oyuncunun bonservis ücretini hâlâ alamadı.

'5 milyona da satmam'

Bu durum üzerine Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma da futbolcusunu Türkiye'ye geri çağırdı. Transferin iptal olduğu öğrenilirken, Başkan Hurma'nın da "Artık 5 milyon Euro verseler de satmam" dediği kaydedildi.