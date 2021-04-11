Karagümrük'te Farioli etkisi
21 yaşında futbolculuk kariyerine nokta koyan, 27 yaşında İtalya Ligi Serie A'nın en genç kaleci antrenörü olarak tarihe geçen Francesco Farioli, Karagümrük'te yakaladığı ilk teknik direktörlük deneyiminde çıktığı üçüncü maçı da kaybetmedi.
Çizme'de Roberto De Zerbi'nin teknik ekibinde Benevento ve Sassuolo'da çalışan, bu sezon Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcılığını yaptıktan sonra 32 yaşında Karagümrük'ün hocası olan Farioli, 3-0 kazanılan Kayseri maçının ardından Çaykur Rize (0-0) mücadelesinde ilk maçına çıktı.
59 yıl sonra ilk puan
Daha sonra Kırmızı- Siyahlılar'la Hatay'ı tek golle geçen İtalyan çalıştırıcı, bu kez Galatasaray deplasmanından iyi oyunla; hatta galibiyeti kaçırarak 1-1 berabere kaldı. Gelişiyle takımın oyun şeklini ve anlayışını kısa sürede değiştiren Farioli'nin Karagümrük'ü, rakibin baskısına rağmen kalecisi dahil hep ayağa pasla en geriden oyunu başlattı. Kırmızı-Siyahlılar, ligin ilk yarısında 60 yıl sonra yendiği güçlü rakibine karşı ise deplasmanda 1961-62 (1-1) sezonundan sonra ilk kez sahadan puanla ayrılmayı başardı.