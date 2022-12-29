Olimpiyat’taki zorlu dakikaya Fabio Borini damga vurdu. Müthiş bir sezon geçiren İtalyan yıldız, 34. dakikada arka direkte fırsatçılığını konuşturdu ve topu ağlara gönderdi. Tecrübeli futbolcu, ikinci yarıda da Ricci’ye şık bir asist yaptı.





Krallıkta ikinci

Kariyerinin en formda dönemini yaşayan 31 yaşındaki hücumcu, 14 lig maçında 9 kez gol sevinci yaşarken, 5 de asiste sahip. Fenerbahçeli Valencia’nın (13 gol) ardından gol krallığı yarışında ikinci sırada bulunan Borini, 78. dakikada alkışlarla kenara gelirken, yerini Salih Dursun’a bıraktı.

Büyük maçlarda coşuyor

Borini, büyük takımlara karşı gösterdiği performansla da fark yaratıyor. Fenerbahçe ’ye 3 maçta 3 golü bulunan İtalyan oyuncu, Beşiktaş filelerini de 2 kez sarsmıştı. Trabzonspor’a karşı 3. maçında ilk golünü atan Borini, sadece Galatasaray ’ı boş geçti.





Genç Batuhan devleşti

Karagümrük’ün genç kalecisi Batuhan Şen, maçın kahramanlarından biri oldu. Özellikle ikinci yarıda çok kritik kurtarışlara imza atan 23 yaşındaki file bekçisi, performansıyla alkış aldı. İtalyan teknik direktör Pirlo’nun Viviano’nun yerine kaleyi teslim ettiği Batuhan, İstanbul ekibinin galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

Eski dost affetmedi

Sezon başında Karagümrük’e kiralık olarak gönderilen Jean Evrard Kouassi, ikinci yarıda oyuna girip golünü attı. 70’te Shukurov’un yerine maça dahil olan yıldız futbolcu, 87. dakikada şık bir vuruşla Uğurcan Çakır’ı avladı. Kouassi'nin yanı sıra Ricci 1 gol, 1 asistlik performansıyla günün öne çıkan bir diğer ismiydi.