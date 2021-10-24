Süper Lig 'de 10. haftanın sonucu en çok merak edilen maçlarından birinde Fatih Karagümrük'le Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadeleye damga vuran isim ise Caner Erkin oldu. İstanbul ekibinin tecrübeli futbolcusu oyundan 63. dakikada alınınca teknik heyete tepki gösterdi.

Fatih Karagümrük'te 63. dakikada oyundan alınan Caner Erkin, teknik direktör Farioli'ye kısa süreli bir serzenişte bulundu.

*Görüntü, beIN SPORTS'tan alınmıştır.