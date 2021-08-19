Karagümrük, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı 30 yaşındaki İtalyan forvet Fabio Borini'nin sözleşmesini 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzattığını açıkladı. Tecrübeli futbolcunun ismi transfer döneminin başında Fenerbahçe ile anılıyordu.

Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Geçtiğimiz sezon aramıza katılan ve başarılı bir sezon geçiren oyuncumuz Fabio Borini’nin sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Borini’ye ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz.







