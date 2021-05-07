Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te kaleci Aykut Özer, sözleşmesini iki yıl uzattı. Fatih Karagümrük'ten açıklamada, 'İki sezondur kalemizi koruyan, geçen sezon Süper Lig'e yükseldiğimiz final maçında kurtardığı penaltıyla pay sahibi olan Aykut Özer'in sözleşmesi uzatılmıştır. Kulübümüz, uzatma hakkını kullandığı sözleşmeyi Türkiye Futbol Federasyonuna iletmiştir' ifadelerine yer verildi.
Aykut Özer, bu sezon 10 resmi maçta görev yaparken geçen sezon Spor Toto 1.Lig'den Süper Lig'e çıkan kadroda 30 maçta kaleyi korumuştu.