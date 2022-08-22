Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo ikinci maçından da hüsranla ayrıldı. Geçen haftayı bay geçen Kırmızı-Siyahlılar, Beşiktaş ’ın baskılı oyunu karşısında şok yaşadı.

Dünyaca ünlü teknik adam, maç sonrasında ise şunları söyledi:

“Maç kaybetmeye devam edemeyiz, vakit daralıyor. Daha farklı yollarla çalışmayı denememiz lazım. Çok hızlı bir şekilde kendimize gelmemiz lazım çünkü her maçta dört gol yiyemeyiz.”

Maçın hemen başında savunmada değişikliğe giden İtalyan teknik adam, 14. dakikada Biraschi’nin yerine Salih Dursun’u oyuna dahil etti ve savunma kurgusunu güçlendirmek istedi. Ancak Pirlo’nun hamlesi de yetersiz kaldı.