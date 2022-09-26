O son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri... O Beninli bir baba ile Türk bir annenin çocuğu... Kimden mi bahsediyoruz? Fatih Karagümrük'ün başarılı savunmacısı Rayyan Baniya'dan... Türk pasaportu bulunan ve ligimizde yerli kontenjanında yer alan Baniya, Galatasaray 'lı Yusuf Demir'in yerli statüsünde sayılmaması sonrasında eleştirilerin hedefi oldu. 23 yaşındaki futbolcu da sessizliğini FANATİK'e bozdu.

Baniya, arkadaşımız Atalay Özçelikli'nin sorularına samimi yanıtlar verdi.

'Türkçe öğrenmeye başladım'

Editörümüz Atalay Özçelikli'ye konuşan genç oyuncu, "Bu tip haberleri dinliyorum, yazılanları görüyorum ama sahaya odaklanmak istiyorum. Bana sorarsanız ben kendimi Türk hissediyorum çünkü Türk bir annenin oğluyum. A Milli Takım'da oynamak benim küçüklük hayalimdi. Başkanımız Süleyman Hurma da bu fikirde, kendisi de benim Türk Milli Takımı'nda oynamamı istiyor. Ben de çok istiyorum. Tabii ki Benin'den de İtalya'dan da beni izleyenlerin olduğunu biliyorum. Ancak benim ilk tercihim her zaman Türk Milli Takımı olacak. Türkçe öğrenmeye de başladım. Yüzde olarak verirsem %40 diyebilirim. Arkadaşlarımla da yavaş yavaş Türkçe iletişime geçiyorum. Konuşulanları anlıyorum ama konuşmayı da yavaş yavaş geliştiriyorum" sözleriyle eleştirilere son noktayı koydu.

'Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum'

Hem Karagümrük için hem de kendisi için genel bir değerlendirme de yapan Baniya, "İlk iki maçta istediğimiz gibi oynayamadık. Sonraki dört maçta takım ritmimizi artırarak istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Çok daha iyi olacağız. Ben de iyi bir kamp dönemi geçirdim. İlk iki maçta forma giymedim ama formayı aldıktan sonra iyi maçlar çıkarttım. Ancak hâlâ gelişebilecek bir seviyem olduğunu biliyorum. En büyük hedeflerimden biri Şampiyonlar Ligi'nde oynamak" ifadelerini kullandı.

'Pirlo geldi, Karagümrük, İtalya'da farklı seviyeye çıktı'

Teknik direktör Andrea Pirlo'yla ilk tanıştıkları anı anlatan başarılı savunmacı, "Benim için ilk gün duygusaldı. Biliyorsunuz İtalya'da doğdum, onu görmek, o sahayı paylaşmak kendisiyle çok özeldi. Dışardan görüldüğünde belki farklı gelebilir ama hocanın iyi bir espri anlayışı vardır. Antrenmanlarda esprileriyle bizi güldürür, neşeli bir insan. Tamamen dışardan göründüğü gibi olmayan bir karakter. İyi çalıştık, hep üstüne koyduk. Zaten ilk günden ne oynamak istediğini anlatmıştı bizlere çok açık şekilde. İlk günler biraz sancılıydı fakat sonrasında neler yapabileceğimizi herkese gösterdik. İlerleyen Pirlo hocanın gelmesiyle beraber Karagümrük'ün ismi de İtalya'da farklı bir seviyeye çıktı. Hocanın İtalya'daki algısı çok büyük. Pirlo, İtalya'da bir efsane ve o efsanenin verdiği etki çok geniş oluyor. Türkiye Ligi'ni izlemeyen bir İtalyan bile artık bizi daha fazla takip ediyor. Pirlo'nun etkisi çok büyük" yorumunu yaptı.

'Kültürel farklılıklar pozitif yansıyor'

Karagümrük'teki, İtalyan ekolüne de değinen Rayyan Baniya, "İtalyan oyuncuların, Karagümrük'e gelmesi iki yıl önce başladı. Ben de onlarla gelen ekipteyim. Başkanımızın da İtalyan futboluna inandığını, sevdiğini görebiliyoruz burdan. Belli ekiplerin içerisinde bu tip kültürel farklılıkların olmasına inanan biriyim. Farklı kültürler birleştiği zaman pozitif şeyler ortaya çıkabiliyor. Bu birliktelik Karagümrük'e iyi geldi, ben de bu birlikteliğin bir parçası olduğum için mutluyum" açıklamasında bulundu.

'Merih Demiral'dan bir şeyler almak istiyorum'

İtalya'da forma giyen milli futbolcularımız Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu'ndan da övgüyle söz eden 23 yaşındaki futbolcu, "Onları izlemek çok keyifli, ikisi de çok iyi oyuncu. Hakan çok teknik bir isim, ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Harika frikik atıyor, duran top kullanıyor. Merih de çok iyi bir stoper, ondan bir şeyler almak için videolarını izliyorum, agresifliğini beğeniyorum. İkisi de çok üst seviyede oynuyor ve herkesin takdirini kazandı" şeklinde konuştu.

'Çoğu oyuncuda görmediğimiz Emre Mor'da vardı'

Geçen sezon Karagümrük'te yeniden çıkışa geçen ve Fenerbahçe 'ye transfer olan Emre Mor'a da değinen Baniya, "Emre Mor çok iyi bir insan, iyi de arkadışımızdı. Çok hızlıydı, bacaklarında çoğu oyuncuda görmediğimiz hız kuvveti vardı. Fenerbahçe'de de daha yüksek bir seviyeye geleceğini düşünüyorum. Oyuna daha fazla konsantre olursa çok daha iyi olacak" dedi.

'Diagne yeniden krallık yaşar!'

Süper Lig'de gol krallığı yaşayan yeni transferleri Mbaye Diagne hakkında da iddialı konuşan başarılı oyuncu, "Şimdiden 3 gol attı zaten. Teknik kapasitesi çok yüksek. Oyundaki anlayışımız onun çok topa değmesi gerekiyor. Çok iyi bir forvet, iyi bir fiziği var ve iyi de bir karakter. Yeniden gol krallığını başarabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

KISA KISA

İtalyan futbolu?

Taktik.

Türk futbolu?

Taraftar.

Yabancı kuralı?

Değişik.

Taraftar?

Sıcak.

Gol atmak mı, gol yememek mi?

Gol yememek.

FANATİK ÖZEL /Atalay Özçelikli



