Galatasaray altyapısında yetişen ve profesyonel olan Emre Çolak, daha sonra İspanya ve Arabistan'da forma giymişti. Bu sezon Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e transfer olan Emre Çolak, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Emre Çolak, Galatasaray'ın yıldız sayısı kadar yıldız emojisi koyup "Mayıslar bizimdir" ifadelerini yazdı. Emre Çolak'ın paylaşımı Galatasaray şampiyonluğuna gönderme olarak yorumlanırken sarı-kırmızılı takımın ezeli rakiplerine gönül veren takipçilerinin tepkisini çekti.

Emre Çolak daha sonra bu paylaşımını sildi

10 Nisan'da Süper Lig'de Galatasaray ile Karagümrük karşı karşıya gelecek



