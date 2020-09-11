Süper Lig’e 36 yıl sonra dönen Fatih Karagümrük, ilk maçında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Viviano, Roco, Zukanovic, Lichaj, Mevlüt, Aatif ve Vato gibi önemli transferlere imza atan kırmızı-siyahlılar, ilk maçında 3 puan hedefliyor. Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yeni sezona başmayacak Yeni Malatyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 17:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Karagümrük ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Mustafa Savranlar yapacak.

Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek olan kırmızı-siyahlı ekip, bugün hazırlıklarını tamamlayacak ve maç saatini beklemeye başlayacak. Play-off finalinde Adana Demirspor’u penaltı atışlarıyla mağlup ederek, Hatayspor ve BB Erzurumspor’un ardından Süper Lig’e yükselen son takım olma başarısı gösteren Karagümrük, hazırlık dönemini Bolu’da geçirdi. Fenerbahçe, Alanyaspor ve Başakşehir ile hazırlık maçı yapan kırmızı-siyahlılar, kampın bitiminin ardından hazırlıklarına İstanbul’da devam etti.

Karagümrük flaş transferler yaptı...

Yeni sezon öncesinde transfer hareketliliği en fazla olan ekiplerin başında gelen Karagümrük, önemli transferlere imza attı. İtalya Milli Takımı kalesini de koruyan Viviano’yu kadrosuna katan kırmızı-siyahlılar, savunmaya ise Zukanovic, Eric Lichaj ve Enzo Roco takviyelerini yaptı. Trabzonspor’un efsane golcülerinden Şota’nın yeğeni Vato Arveladze’yi kadrosuna katarak orta sahasına takviye yapan Karagümrük, Türkiye’de Sivasspor, Fenerbahçe, Rizespor ve Antalyaspor forması giyen Aatif Chahechouhe’yu da kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılar forvete ise Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mevlüt’ü transfer etti. Süleyman Hurma’nın başkanlığını yaptığı Süper Lig’in yeni ekibi, bu transferler için bonservis bedeli ödemedi.



