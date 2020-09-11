Karagümrük - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Süper Lig’e 36 yıl sonra dönen Fatih Karagümrük, ilk maçında Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Viviano, Roco, Zukanovic, Lichaj, Mevlüt, Aatif ve Vato gibi önemli transferlere imza atan kırmızı-siyahlılar, ilk maçında 3 puan hedefliyor. Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yeni sezona başlayan Yeni Malatyaspor ise deplasmanda galibiyet arıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Karagümrük-Yeni Malatyaspor mücadelesini tribünden takip etti.

4. dakikada sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Ramazan’ın ortasında top üst direğe çarparak kale çizgisi üzerine düştü. Zukanovic ise dönen topu tamamlayarak takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

20 Mayıs 1984'ten (Rıza Tuyuran) bu yana Fatih Karagümrük formasıyla Süper Lig'de gol atan ilk oyuncu Ervin Zukanovic oldu.

11. dakikada gelişen Malatyaspor atağında topu kapan Umut Bulut’un altıpas üzerinde çektiği şutta top yandan auta çıktı.

22. dakikada sol kanattan hızlanan Karim Hafez’in ortasında penaltı noktası üzerinde Adem Büyük tamamlamak istedi. Ancak top üstten auta çıktı.

37. dakikada Ramazan’ın kullandığı kornerde Mevlüt’ün ön direkte yaptığı kafa vuruşunu, kaleci Herrera son anda çeldi.

42. dakikada gelişen Malatyaspor atağında Adem Büyük’ün pasını çıkardığı Ahmed Ildız'in, topun gelişine yaptığı sert vuruş üstten auta çıktı.

İlk yarı Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada Karagümrük, Sobiech'in attığı golle skoru 2-0'a taşıdı

Fatih Karagümrük'ün 11'i: Aykut, Ramazan, Enzo Roco, Zukanovic, Alparslan, Murat, Erik Sabo, Vato Arveladze, Ndao, Sobiech, Mevlüt Erdinç

Yeni Malatyaspor'un 11'i: Herera, Chebake, Murat Akça, Ndayishimiye, Karim Hafes, Ahmed İldiz, Acquah, Cueva, Fofana, Adem Büyük, Umut Bulut

Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 17:00'de başlayan mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Karagümrük ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen’in yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Mustafa Savranlar yapıyor.

Karagümrük flaş transferler yaptı...

Yeni sezon öncesinde transfer hareketliliği en fazla olan ekiplerin başında gelen Karagümrük, önemli transferlere imza attı. İtalya Milli Takımı kalesini de koruyan Viviano’yu kadrosuna katan kırmızı-siyahlılar, savunmaya ise Zukanovic, Eric Lichaj ve Enzo Roco takviyelerini yaptı. Trabzonspor’un efsane golcülerinden Şota’nın yeğeni Vato Arveladze’yi kadrosuna katarak orta sahasına takviye yapan Karagümrük, Türkiye’de Sivasspor, Fenerbahçe, Rizespor ve Antalyaspor forması giyen Aatif Chahechouhe’yu da kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılar forvete ise Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mevlüt’ü transfer etti. Süleyman Hurma’nın başkanlığını yaptığı Süper Lig’in yeni ekibi, bu transferler için bonservis bedeli ödemedi.