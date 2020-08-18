Karagümrük Viviano'yu transfer ediyor

Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük, Joe Hart söylentilerinin ardından bir başka önemli kaleci ile anlaştı. Inter kadrosunda da yer alan İtalyan kaleci Emiliano Viviano, Fatih Karagümrük ile her konuda anlaştı

18 Ağustos 2020, Salı 20:03 Son Güncelleme:
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Karagümrük Viviano'yu transfer ediyor

Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük, bugün ortaya çıkan ancak Tottenham'a giden Joe Hart söylentilerinin ardından bir başka önemli kaleci ile anlaştı. TRTSpor'un haberine göre, Inter, Sampdoria, SPAL, Sporting Lizbon gini takımlarda da oynayan 34 yaşındaki İtalyan kaleci Emiliano Viviano, Fatih Karagümrük ile her konuda anlaştı

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