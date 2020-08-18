Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük, bugün ortaya çıkan ancak Tottenham'a giden Joe Hart söylentilerinin ardından bir başka önemli kaleci ile anlaştı. TRTSpor'un haberine göre, Inter, Sampdoria, SPAL, Sporting Lizbon gini takımlarda da oynayan 34 yaşındaki İtalyan kaleci Emiliano Viviano, Fatih Karagümrük ile her konuda anlaştı