Süper Lig'in ikinci yarısı için kadroyu güçlendirme çalışmalarına hız veren Karagümrük, üçüncü bombayı da patlattı. İtalyan yıldız Fabio Borini ve milli futbolcu Emre Çolak'ı kadrosuna katan kırmızı-siyahlılar, bir ismi daha kadrosuna dahil etti.

Futbola Roma altyapısında başlayan ve ardından Roma, Lecce, Genoa formaları giyen İtalyan orta saha, 2015 yılında 21 milyon Euro karşılığında Milan'ın yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon Sampdoria ile anlaşan Bertolacci, bu yıl takımıyla anlaşmaya varamadı. Boşta olan yıldız oyuncu için bonservis bedeli ödemeyen Karagümrük, Andrea Bertolacci'yi dün akşam İstanbul'a getirdi. Bugün sağlık kontrollerinden geçen yıldız oyuncunun kendisini 2022'ye kadar Karagümrük'e bağlayan imzayı attı.









Daha önce Milan forması giyen isimlerden Biglia ve Borini'yi alan İstanbul ekibi, Bertolacci'yle birlikte bu sayıyı 3'e çıkarmış oldu. 20 yaşındaki futbolcu daha önce İtalya Milli Takımı formasını da 5 kez giydi.

Resmen açıkladı

İstanbul ekibi resmi sosyal medya hesaplarından transferi açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İtalya’nın başkenti Roma’da dünyaya gelen Andrea Bertolacci, doğduğu şehir olan Roma’nın alt yapısında futbola başladı. Daha sonra Lecce ve Genoa formalarını giyen Bertolacci, 2015 yılında İtalyan devi AC Milan’a transfer oldu. Çizme’de son olarak Sampdoria’da görev yaptı. Milan’da Biglia ve Borini ile birlikte forma giyen Andrea Bertolacci, bu kez Karagümrük’te eski takım arkadaşlarıyla buluştu. İkinci Başkanımız Serkan Hurma’nın imza attırdığı Bertolacci, İtalya Milli Takımı’nın bir çok yaş grubunda forma giydi. Kariyerinde UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de bulunan Bertolacci’ye Karagümrük forması altında başarılar dileriz.















