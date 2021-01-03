Karagümrük - Trabzonspor canlı
Süper Lig’de 7 maçlık yenilmezlik serisi Galatasaray mağlubiyeti ile son bulan Trabzonspor, 16’ncı haftada deplasmanda Fatih Karagümrük karşısından 3 puanla ayrılarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Bu sezon sahasında oynadığı maçların hiçbirini kaybetmeyen Karagümrük ise bu seriyi devam ettirmek istiyor. Peki, Karagümrük - Trabzonspor canlı yayın, hangi kanalda, saat kaçta bilgileri neler? Karagümrük - Trabzonspor canlı skor takibi ve diğer detaylar maç saati itibariyle fanatik.com.tr'de olacak. Maçta ilk düdük çaldı. Trabzonspor, Ekuban'ın 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Süper Lig'de 16. hafta heyecanı Fatih Karagümrük - Trabzonspor mücadelesiyle devam ediyor. 15 maçta 20 puan toplayabilen Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer bu maçı kazanarak 7 maçlık puan serisi sonrası aldığı Galatasaray mağlubiyetinin ardından yeniden çıkışa geçmek istiyor. Bu sezon sahasında oynadığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen Karagümrük ise rakibi karşısında galibiyet arıyor.
Maçta ilk düdük çaldı.
Fatih Karagümrük - Trabzonspor 11'leri
Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan, Roco, Fatih, Balkovec, Biglia, Koray, Ndiaye, Jimmy, Alparslan, Sobiech
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hosseini, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
Yedekler; Erce Kardeşler, Hüseyin, Campi, Pereira, Kamil Ahmet, Faruk Can, Abdülkadir Ömür, Safa, Yusuf, Afobe
Karagümrük - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Vodafone Park’ta saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...