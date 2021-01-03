Karagümrük - Trabzonspor canlı

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı Fatih Karagümrük - Trabzonspor mücadelesiyle devam ediyor. 15 maçta 20 puan toplayabilen Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer bu maçı kazanarak 7 maçlık puan serisi sonrası aldığı Galatasaray mağlubiyetinin ardından yeniden çıkışa geçmek istiyor. Bu sezon sahasında oynadığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen Karagümrük ise rakibi karşısında galibiyet arıyor.

Maçta ilk düdük çaldı.

Fatih Karagümrük - Trabzonspor 11'leri

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan, Roco, Fatih, Balkovec, Biglia, Koray, Ndiaye, Jimmy, Alparslan, Sobiech

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hosseini, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Yedekler; Erce Kardeşler, Hüseyin, Campi, Pereira, Kamil Ahmet, Faruk Can, Abdülkadir Ömür, Safa, Yusuf, Afobe

Karagümrük - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park’ta saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...



