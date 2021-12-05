Spor Toto Süper Lig 'in 15’inci haftasında GZT Giresunspor sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından İstanbul ekibinin teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos aldığı galibiyet nedeniyle Karadeniz ekibini tebrik etti.

Mateos şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle ilk yarıda bizim her zamanki baskılı oyunumuzu, topu ayağımızda tutma ve rakibe vermeme konusunda çok planlarımızı işletmediler. Topu bir şekilde bizden aldılar, kendileri oynadılar. O yüzden ilk yarıda biz oyunumuzu oynayamadık. İkinci yarıda daha yüksek enerjisi olan takım yine kendileriydi. Attığımız golden sonra ikinci yarı özellikle bazı durumlarda zorlu oyunlar ortaya çıkartamadık. Günün sonunda da 3-1 skorla mağlup olarak buradan ayrılıyoruz."