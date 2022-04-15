Süper Lig 'de 33. haftanın açılış maçında Trabzonspor , Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı son anlarda Lucas Biglia'nın ayağından yediği harika frikik golüyle 1-0 geride kapattı. Gol öncesinde yaşanan pozisyon ise uzun süre akıllardan çıkmayacak gibi... Alexander Pesic tam ceza alanına girerken, Yusuf Erdoğan'ın müdahalesiyle yerde kaldı, önce maçın hakemi Halil Umut Meler, 'faul' dedi. Ardından yardımcı devreye girdi ve 'penaltı' diyince, Meler beyaz noktayı gösterdi.

VAR uyarısıyla büyük bir yanlıştan dönüldü ve tekrardan karar faul'e döndü. Bu karar sonrasında Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel kenarda çıldırdı. Genç hoca, Halil Umut Meler'e sert tepki gösterdi. Meler'in, Yusuf Erdoğan'a sonrasında da Volkan Demirel, 'Hocam gole gidiyor, gole' diyerek, kırmızı kart beklentisini dile getirdi. Ancak Yusuf sarı kartla cezalandırıldı.

Biglia'nın 45+5'teki golü ilk yarının skorunu belirledi: 0-1.







