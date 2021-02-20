Karagümrük Stadyumu, bir diğer adıyla Vefa Stadyumu olarak bilinir. 1926 yılında kurulmuştur. Zemini çim üzerinde olup oldukça büyük bir ışıklandırma sistemi vardır. İlk ismi Çukurbostan'dır. 1945 yılında ise Vefa Stadyumu olarak ismi değişmiştir. Karagümrük stadyumu T.C Gençlik Ve Spor Bakanlığı'na aittir. Yaklaşık 70 yıldır sporculara ve izleyicilere hizmet vermektedir. Arazi ise Bizans döneminde açık su sarnıcı olarak bilinmektedir. Karagümrük stadyumunda çoğu kez futbol dışında, ulusal bayram kutlamaları da yapılmıştır. Maalesef ki Karagümrük stadyumunda engelli koltuğu bulunmamaktadır. Tümü koltuklu bir stadyumdur. Tesis işletmesi Karagümrük Spor Kulübü'ne aittir. Stadyumda bir adet kafeterya bulunmaktadır. Ulusal bir stadyumdur. Ayriyeten bir yemekhanesinde bulunmaktadır.

Karagümrük Stadyumu nerededir?

Karagümrük stadyumu İstanbul Fatih' te bulunmaktadır. Derviş Ali Fevzi Paşa caddesindeki konumdadır. Farklı taşıma araçları kullanılarak ulaşım sağlanabilmektedir. Edirnekapı'da ki surların iç kısmında yer almaktadır.

Karagümrük Stadyumu kapasitesi ne kadardır?

İstanbul Fatih'te bulunan Karagümrük stadyumunun kapasitesi 6.500'dür. Karagümrük stadyumunda 3 giriş kapısı vardır. Bu kapılar: ana giriş kapısı, Edirnekapı ve araç giriş kapısıdır.

Karagümrük Stadı kaç kişiliktir?

Karagümrük stadyumu 6.500 kişiliktir. Kulüp istatistiklerine bakıldığında, renkleri kırmızı siyahtır. Taraftarları ise Karagümrüklü’lerdir.

Karagümrük Stadı'nın sportif hizmet alanları nelerdir?

Karagümrük stadyumunda sporcuların kullandığı bir adet fitness salonu, halı saha, sağlık odası, 4 adet soyunma odası, doping odası, hakem odası ve yemekhane bulunmaktadır.