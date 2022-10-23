Karagümrük seriye bağladı

Ligin dibinden kurtulmak isteyen Ümraniye, Karagümrük karşısında maça başlanabilecek en iyi şekilde giriş yaptı. Önde baskı maçın başında sonuç verdi. 3’te Jimmy’nin kaptırdığı topta ev sahibi organize geldi, Umut Nayir fileleri sarstı: 1-0. Ümraniye golden sonra skoru tutmak yerine kendi yarı alanına çekildi. 8’de Borini’nin ortasında Biraschi, skoru eşitledi: 1-1.

Vasatı aşmayan mücadele

Akabinde tempo düştü. İlk devrenin ikinci bölümünde bir aksiyon yaşanmazken, son 15 dakikada iki takım da pozisyonlara girdi fakat üretkenlik konusunda klasik bir Süper Lig standardında yetersiz kaldılar. Temponun dip yaptığı ikinci devrede Kouassi’nin pasında Diagne, oyuna girer girmez ev sahibinin hatasını affetmeyip, dengeleri değiştirdi: 1-2. 90. dakikada Borini, son sözü söyledi: 1-3. Ümraniye ekibi, Süper Lig’e ilk kez öne geçmeyi başarsa da skoru tutamadı. Karagümrük ise ilk kez geriye düştüğü bir maçı kazandı. Neticede 90 dakika boyunca pozisyon kıtlığının yaşandığı, bireysel hataların pozisyon doğurduğu vasatı aşmayan bir mücadele izledik.

90+ Mertcan Polat