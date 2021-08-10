Geçen sezonun flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük artık üst sıraları hedefliyor... Bu paralelde transferde nokta atışı hamleler yapmayı hedefleyen İstanbul ekibi, Galatasaray 'dan ayrılan Ryan Donk'a talip oldu.

2013'ten bu yana Türkiye'deforma giyen Surinamlı stoper için ilk görüşmeyi yapan Kırmızı-Siyahlılar'ın olumlu yanıt aldığı öğrenildi. 8 senedir İstanbul takımlarında forma giyen 35 yaşındaki stoper, şehirden ayrılmak istememesi nedeniyle Karagümrük'e sıcak bakıyor. Galatasaray'dan önce Kasımpaşa'da forma giyen Donk'un, Türkiye'deki 3. adresinin Karagümrük olması an meselesi.







