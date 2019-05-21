TFF 2. Lig Play-Off çeyrek finalinde Tuzlaspor'u eledikten sonra yarı finalin ilk maçında Fatih Karagümrük'ü evinde 10 kişiyle 1-0 yenerek avantaj yakalayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, rakibine yarın final için konuk olacak. Erkan Zengin önderliğindeki Karagümrük taraftar desteğini arkasına alarak adını play-off finaline yazdırmak istiyor. Manisa ise avantajlı skoru koruma peşinde.

Karagümrük - Manisa BBSK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vefa Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı Özgür Yankaya yönetecek. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Manisa ekibinde cezalı Yusuf forma giymeyecek. Manisa BŞB, rövanşta her türlü galibiyet, beraberlik ve gol atacağı tek farklı mağlubiyette Spor Toto 1. Lig yolunda adını finale yazdıracak.

Karşılaşma 1-0 Karagümrük galibiyetiyle biterse uzatmaya gidecek. Manisa ekibi finale çıktığı takdirde Sakaryaspor-Sarıyer eşleşmesinin galibiyle 28 Mayıs'ta tarafsız sahada 1. Lig'e yükselmek için karşılaşacak. Sakaryaspor ilk maçı 4-0 alarak final kapısını ardına kadar araladı. Manisa BŞB Teknik Direktörü Taner Taşkın, rövanşta tüm yürekleriyle sahada olacaklarını belirtip, "İnşallah adımızı önce finale sonra 1. Lig'e yazdıracağız" dedi.