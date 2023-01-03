Karagümrük, Kayseri deplasmanında seri peşinde

Spor Toto Süper Lig ’in 17. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Kayserispor’la karşılaşacak. İstanbul temsilcisi, ligde geride kalan maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile topladığı 16 puanla 12. sırada yer alıyor. Kayserispor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle aldığı 23 puanla 8. sırada bulunuyor.

Süper Lig’de 5. randevu

İki ekip Süper Lig’de 5. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 4 müsabakada Karagümrük 2, Kayserispor 1 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken, 1 maçta da takımlar sahadan 1’er puana razı oldu. İki takım arasında oynan son müsabakada Fatih Karagümrük, evinde Kayserispor’u Emre Mor’un hat-trick'i ile 3-0 mağlup etmişti.





Fabio Borini’nin durumu şüpheli

Fatih Karagümrük’ün bu sezon Süper Lig’de attığı 29 golün 15’inde direkt katkısı olan Fabio Borini, son oynanan Trabzonspor maçında da 78 dakika sahada kalmış, 1 gol ve 2 asist yaparak galibiyetin mimarlarından bir tanesi olmuştu.

İtalyan forvet, bu sezon 9'u Süper Lig, 1'i de Türkiye Ziraat Kupası olmak üzere toplam 10 gol atıp, 6 da asist katkısında bulundu. Ancak Trabzonspor mücadelesi sonrası sol ayağında oluşan ödem ve hafta başında yaşadığı gribal enfeksiyon nedeniyle antrenman eksiği olan Borini'nin Kayseri temsilcisi karşısında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak.

Mbaye Diagne ve Lawrence Nicholas ceza sınırında

Fatih Karagümrük’te Ebrima Colley, kart cezalısı olduğu için bu müsabakada forma giyemeyecek. Mbaye Diagne ve Lawrence Nicholas ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki futbolcu, Kayserispor karşısında sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig’de bir sonraki hafta Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Suat Arslanboğa düdük çalacak

Kayseri Kadir Has Şehir Stadyumu’nda yarın saat 17.00’de başlayacak müsabakada Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa’nın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ali Tuna yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Alper Akarsu olacak.

Yunus Kılıç / İSTANBUL (İHA)