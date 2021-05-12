Karagümrük gol attı Necip formayı yırttı!

Baskılı oynadıkları karşılaşmada geriye düşmenin stresini yaşayan-Siyah-Beyazlılar'da Kayseri mücadelesinin ardından 3 maç sonra ilk 11'de oynayan kaptan Necip Uysal gole tepkisini formasının yaka kısmını yırtarak verdi. İlk yarının bitiş düdüğünde takım arkadaşlarını toplayıp motivasyon konuşması yapan Necip soyunma odasına yöneldiği sırada da tribünlerde bulunanlara el sallayıp desteklerini sürdürmelerini istedi. Ancak 90 dakikanın mağlubiyetle kapatılması Kaptan Necip'in moralini fazlasıyla bozdu.
YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...