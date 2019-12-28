Karagümrük Giray Bulak ile yollarını ayırdı
TFF 1.Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük yine teknik adam değişikliğine gitti. İstanbul ekibi Giray Bulak ile yollarını ayırdıklarını resmi hesabından açıkladı. Adanaspor'a dün 2-0 kaybeden Karagümrük 23 puanla ilk yarıyı bitirdi.
TFF 1.Lig ekiplerinden Fatih Kargümrük yaptığı açıklama ile teknik direktör Giray Bulak ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Fatih Karagümrük'ün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktörümüz Sayın Giray Bulak ile karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı sonsuz teşekkür eder, başarılar dileriz."
25 Kasım'da göreve gelen Giray Bulak yönetiminde Fatih Karagümrük 7 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alırken, sahadan 5 kez de mağlup ayrıldı.