Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi Mesut Özil transferinden dolayı tebrik etti.

İşte Karagümrük'ten yapılan o açıklama:

Mesut Özil gibi dünya çapında markalaşmış bir futbolcuyu, ligimize getiren ve kaliteyi arttıran Fenerbahçe’yi tebrik eder, bu kalitede transferlerin örnek teşkil etmesini temenni ederiz.

Alman Milli Takımı forması giyse de Türk’lüğünü hiç kaybetmeyen ve ülkesine olan sevgisini her zaman dile getiren Mesut Özil’e de vatan topraklarında başarılar dileriz.







