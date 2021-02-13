Son 4 lig maçından 10 puan çıkartan, son 3 lig maçında kalesini gole kapatan Fatih Karagümrük'te Ervin Zukanovic ve Vegar Hedenstad dışında önemli bir eksik göze çarpmıyor. Emiliano Viviano iyileşti ancak son maçlardaki başarılı seride büyük pay sahibi olan Aykut Özer eldivenleri devretmeyecektir. Aynı şekilde, Hedenstad'ın yokluğunda da sağ bekte başarılı bir grafik ortaya koyan Koray Altınay yerini kaptırmaz. TD Şenol Can, sarı kart cezası sona eren kaptan Lucas Biglia ile mi başlar, yoksa geçen hafta gol atan Jimmy Durmaz'ı yine öne atıp savunma önünde Andrea Bertolacci değerlendirmeye devam eder mi, maç saati öğreneceğiz. Kanatlarda Fabio Borini ve Alassane Ndao, hücum merkezinde Kemal Ademi 2 maçtır iyi işledi. Hiçbir kaynakta Ademi, Fenerbahçe'den kiralık geldiği için sarı-lacivertli takıma karşı forma giyemez yazmadığı için bu düzenin de kolay kolay bozulması beklenmiyor.

KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYIN

Önce derbi yenilgisi, ardından kupada Başakşehir'e mağlubiyet... Fenerbahçe'de ise çanlar TD Erol Bulut için çalıyor ancak Sportif Direktör Emre Belözoğlu, hafta arası spor muhabirleriyle yaptığı sohbet toplantısında Bulut'a olan inançlarının altını çizdi. Mauricio Lemos cezalı, İrfan Can Kahveci ve Dimitris Pelkas rehabilitasyon sürecinde. Diego Perotti uzun süredir sakat, Filip Novak ve Luiz Gustavo da bir süre daha takımdan uzak kalacak. Marcel Tisserand iyileşti ve maç kadrosunda olacak. Başakşehir maçındaki performansı yenilgiye rağmen alkış alan Attila Szalai'nin stoperdeki yeri etkilenmeyecektir. Orta sahada Ozan Tufan, sol bekte Caner Erkin, kalede Altay Bayındır, kanatlarda Bright Samuel-Osayi ile Enner Valencia'nın yerleri de garanti.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Son 3 lig maçında kalesini gole kapatan Fatih Karagümrük'ün, bu 3 maçtan önceki 10 maçında "karşılıklı gol" izlemiştik.

- Fenerbahçe bu sezon ligde oynadığı 11 deplasman maçının 10'unda gol atmayı başardı. Bu 10 maçın 8'i "2.5 ÜST" biterken, 6'sı aynı zamanda "KG VAR" oldu.

- Fenerbahçe bu sezon ilk golü attığı 12 maçta fire vermedi, Fatih Karagümrük ise ilk golü yediği 7 maçta geri dönüş gerçekleştiremedi! (2 beraberlik - 5 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %44'lük kesim derbi yenilgisi ve kupadan elenme sonrası ekstra hırsla mücadele edecek olan sarı-lacivertli takımdan, Fatih Karagümrük karşısında galibiyet bekliyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.