Fatih Karagümrük Süper Lig'in 16.hafta maçını Trabzonspor ile oynayacak. İç saha maçlarını farklı stadyumlarda oynayan Karagümrük, bu hafta ise Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ta yapacak.

Fatih Karagümrük bu sezon Süper Lig'de 5. farklı stadyumda maç yapmış olacak.

Stadyumlara göre Fatih Karagümrük maç dağılımı şu şekilde;

Atatürk Olimpiyat: 2

Ülker Stadı: 1

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı: 3

R. T. Erdoğan Stadı: 1

Vodafone Park: 1 (bu hafta oynanacak)

Fatih Karagümrük bu sezon Galatasaray ile oynadığı ve ev sahibi olduğu maçı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynamıştı





İç sahada en başarılı iki takımdan biri

Fatih Karagümrük, sabit bir stadyumu olmadan iç sahada 7 maça çıktı ve 5 galibiyet 2 beraberlik aldı. Fatih Karagümrük böylece Aytemiz Alanyaspor ile birlikte iç sahada en çok puan alan iki takımdan biri oldu



