Kulüpler Birliği, Türk futbolundaki ekonomik krizi çözmek için bazı projeler üretmeye çalışıyor. Bu konuda Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, ilginç bir öneriyi gündeme getirdi. Kulüpler Birliği toplantısında Hurma'dan bazı başkanlara "Gelecek sezon bir takım düşsün bir takım çıksın. Türk futbolundaki mali durum düzelene kadar bu uygulama devam etsin. Çünkü Süper Lig 'in ikinci yarısında ligde kalmak isteyen takımlar çok para harcıyorlar. Alt ligde de Süper Lig'e çıkmak isteyen takımlar aynı yolu izliyor. Bu projeyi yaparsak bu zorlu dönemde harcamaların önüne geçeriz" önerisi geldi.

TFF'NİN KARARI MERAK KONUSU

Başkan Hurma'nın önerisine destek veren başkanlar da oldu. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın bu fikrinin önümüzdeki günlerde Kulüpler Birliği toplantısının gündem maddesine alınarak tartışılması bekleniyor. Önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek kulüplerle yapılacak fikir alışverişi de bu öneriyi şekillendirecek. Böyle bir öneri karşısında Süper Lig ekipleri fikir birliği sağlayıp tavsiye kararı alırsa, gözler Türkiye Futbol Federasyonuna çevrilecek. TFF'nin bu konuda nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu.

8+3 YABANCI KURALI DEVAM ETSİN

Süper Lig'de önümüzdeki sezon yabancı sınırı 7+4 olacak. Kulüpler Birliği ise bu sezon uygulanan 8+3 kuralının 1 yıl daha devam etmesini istiyor. TFF'nin bu konu ile ilgili kısa bir süre içinde açıklama yapması bekleniyor. Süper Lig ekipleri Türkiye Futbol Federasyonunun kararına göre transfer politikasını belirleyecek. (Akşam)